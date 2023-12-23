Рынок телерекламы в Азербайджане рухнет на 30%

Азербайджан рискует столкнуться с масштабным кризисом на рынке телевидения

Цифровое развитие и трансформация медиаиндустрии, необходимые для перехода на новый технологический уровень и как следствие - дальнейшего развития медиаэкономики страны, подразумевает наличие сразу нескольких обязательных условий.

В их числе - качественный контент, который служит источником экономических процессов аудиовизуальной отрасли, а также обязательная защита интеллектуальных прав.

Как сообщает Report, cогласно последним исследованиям рынка телесмотрения, 76% населения Азербайджана смотрит телевидение с помощью приема сигнала спутниковых телеканалов, 15% являются абонентами кабельных операторов, 4% предпочитают IPTV, еще 3% - сеть наземного цифрового вещания.

Проникновение телесмотрения с пиратских ОТТ-платформ (Over the Top - метод предоставления видеоуслуг через интернет, означает доставку видеосигнала от провайдера контента на устройство пользователя по сетям передачи данных) составляет 18%, и с ростом продвижения высокоскоростного интернета в регионах эта цифра будет расти.

На сегодняшний день в Азербайджане насчитывается более 300 тысяч активных пользователей нелегального телесмотрения. Рост числа пользователей пиратских интернет-сайтов, ОТТ-платформ (в том числе прошитых на различных устройствах) создает тепличные условия для размещения на них многочисленной рекламы.

В отличие от классического распространения рекламного контента национальными телеканалами, новые площадки предлагают статистику телесмотрения с их платформ и устройств, а также открывают новые возможности для рекламы на популярных зарубежных телеканалах.

Если ранее мы наблюдали рекламу букмекерских приложений на пиратских сайтах, то сегодня нелегальными ОТТ-платформами предлагается формат продвижения товаров и услуг во время просмотра телетрансляций.

Согласно прогнозу общественного объединения "Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания", в случае непринятия неотложных мер сложившаяся ситуация приведет к неизбежному спаду рынка размещения рекламы на телеканалах с 42 млн манатов в 2022 году до 30 млн манатов (28,6%) уже в сезоне 2024-2025 гг.

Вместе с тем популярность нелегального телесмотрения растет, так как, несмотря на очевидные экономические и политические угрозы, госорганы, ответственные за ограничение распространения пиратских ресурсов, не принимают активных действий.

Отсутствует также анализ телевещания со стороны структур, ответственных за кибербезопасность. Пользователи пиратских платформ входят в группу риска, которая включает следующие угрозы для государства: взлом трансляции национальных телеканалов с пиратских интернет-платформ; врезка рекламы нелицензированных букмекерских платформ и прочих запрещенных товаров и услуг; заражение пользовательских устройств различными вирусами и вредоносными программами.

Общественное объединение "Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания Азербайджана" отмечает, что деятельность пиратских платформ может нанести непоправимый ущерб развитию не только телевидения, но и всей медиаиндустрии Азербайджана.

В этой связи необходимо усиление контроля уполномоченных регулирующих органов за деятельностью на медиарынке, в особенности – в сегменте телевещания.