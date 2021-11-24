Report подписал меморандум о сотрудничестве с украинским агентством УНИАН

Информационное агентство Report и Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей (УНИАН) будут сотрудничать в области обмена информацией.

Информационное агентство Report и Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей (УНИАН) будут сотрудничать в области обмена информацией.

Как сообщает Report, сегодня в Киеве состоялось подписание меморандума в целях расширения взаимовыгодного сотрудничества между информационными агентствами.

Подписи под документом поставили директор Report Фуад Гусейналиев и шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий.

Стороны договорились поддерживать регулярный обмен оперативными и достоверными информационными материалами об актуальных событиях внутренней и международной жизни своих стран.

Также меморандум предусматривает возможности для реализации программ обменов сотрудниками для повышения их квалификации, а также совместной организации мероприятий, которые будут способствовать развитию профессиональных связей и дружеских отношений между Азербайджаном и Украиной.