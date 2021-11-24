О нас
Report Georgia
Аудио новости

Report подписал меморандум о сотрудничестве с украинским агентством УНИАН

Report подписал меморандум о сотрудничестве с украинским агентством УНИАН Информационное агентство Report и Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей (УНИАН) будут сотрудничать в области обмена информацией.
Медиа
24 ноября 2021 г. 18:42
Report подписал меморандум о сотрудничестве с украинским агентством УНИАН

Информационное агентство Report и Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей (УНИАН) будут сотрудничать в области обмена информацией.

Как сообщает Report, сегодня в Киеве состоялось подписание меморандума в целях расширения взаимовыгодного сотрудничества между информационными агентствами.

Подписи под документом поставили директор Report Фуад Гусейналиев и шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий.

Стороны договорились поддерживать регулярный обмен оперативными и достоверными информационными материалами об актуальных событиях внутренней и международной жизни своих стран.

Также меморандум предусматривает возможности для реализации программ обменов сотрудниками для повышения их квалификации, а также совместной организации мероприятий, которые будут способствовать развитию профессиональных связей и дружеских отношений между Азербайджаном и Украиной.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоReport signs MoC with Ukraine’s UNIAN news agency
Версия на азербайджанском языке Фото“Report” ilə UNİAN arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

Самое важное

Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится
Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится
24 ноября 2021 г. 16:07
Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
24 ноября 2021 г. 13:03
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
23 ноября 2021 г. 16:25
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
23 ноября 2021 г. 14:15
Сотрудник Азеришыг подорвался на мине в Лачыне
Сотрудник "Азеришыг" подорвался на мине в Лачыне
22 ноября 2021 г. 20:58
Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
20 ноября 2021 г. 14:41
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
20 ноября 2021 г. 10:52
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
20 ноября 2021 г. 00:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi