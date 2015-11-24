Переводческий центр направил письмо протеста телеканалу "Мир" - ВИДЕО

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Переводческий центр при Кабинете министров Азербайджанской Республики направил письмо протеста директору телеканала "Мир" Екатерине Абрамовой и директору Азербайджанского национального представительства МТРК "Мир" Ильгару Пашазаде.

Об этом Report сообщили в переводческом центре.

В письме говорится: "В программе "180 минут новостей на завтрак", транслируемой телекомпанией "Мир" от 23.11.2015 года, было отмечено, что станция "Низами" Бакинского метрополитена, признанная одной из пяти самых красивых станций мира, "была названа в честь великого персидского поэта Низами Гянджеви", а архитектор станции народный архитектор Азербайджана Микаил Гусейнов был представлен, как "выдающийся советский архитектор", что является наглядным примером неуважительного отношения к историко-культурному наследию Азербайджана.

Считаем нужным сообщить вам, что Низами Гянджеви родился в 1141 году в азербайджанском городе Гянджа, творил и прожил здесь всю свою жизнь, до самой смерти в 1209 году. Его произведения прославили его на весь мир, как выдающегося азербайджанского поэта. В том числе, названный в передаче "советским архитектором" Микаил Гусейнов - известный азербайджанский архитектор. Подобное "аккуратное" замалчивание слова "Азербайджан" в тексте сообщения вашей передачи не делает честь вашему каналу, называемому "Мир". Мы просим принять к сведению все вышесказанное, и дать опровержение сказанного в названной передаче".