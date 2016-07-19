Нушираван Магеррамли: Телеканал ANS останется закрытым не менее одного месяца

"Мы приняли решение об аннулировании срока действия лицензии ANS"

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "Действуя в рамках полномочий, предоставленных нам законодательством, мы приняли решение о приостановлении вещания независимого телеканала ANS сроком на 1 месяц с 18:30 18 июля 2016 года, предъявлении иска об аннулировании срока действия специального разрешения (лицензии) в соответствии с требованиями 23.2.8-й статьи закона Азербайджанской Республики "О телерадиовещании", прекращении срока действия специального разрешения (лицензии), выданной телекомпании ANS 25 октября 2013 года".

Об этом в заявлении Report сообщил председатель Национального совета телерадиовещания Нушираван Магеррамли.

"Мы приняли это решение, учитывая обращение Генпрокуратуры. Вопрос будет решен в юридической плоскости. Этот процесс займет 1 месяц. В этот период телеканал ANS будет закрыт", - добавил Н.Магеррамли.