​НСТР проводит закрытое заседание в связи с ANS

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) проводит заседание.

Как сообщает Report, на заседании будут обсуждены решение в связи с приостановлением вещания телеканала ANS, а также очередные действия, которые будут предприняты в связи с этим телеканалом.

Отметим, что 18 июля Национальный совет телерадиовещания дал указания о временном приостановлении вещания телеканала ANS в целях предотвращения провокации, направленной на нарушение отношений стратегического партнерства между Турцией и Азербайджаном, недопущения открытой агитации терроризма.

В заявлении НСТР по этому поводу отмечается, что будет сделано соответствующее обращение в суд в связи с противозаконной деятельностью телеканала ANS, окончательное решение вынесет суд: "С момента происшествия телеканал ANS в разных репортажах, интервью пытался донести азербайджанской общественности события в Турции как "шоу, организованное правительством", дискредитировать мероприятия, проводимые турецким правительством. Сотрудник ANS в США взял интервью у Фетхуллаха Гюлена, подозреваемого в организации переворота в Турции, об этом интервью было объявлено по местным и иностранным СМИ".

Несмотря на неоднократные предупреждения, телеканал ANS продолжил деятельность по пропаганде терроризма, нацелился на действия турецкого правительства, направленные на стабилизацию ситуации, пытался оправдать жестокое преступление, унесшее сотни жизней, и в результате этого предпринял шаги, усугубляющие гражданское противостояние в братской стране.

Правительственные органы Турции, посольство этой страны обратились в государственные структуры Азербайджана и выразили свою глубокую обеспокоенность в связи с этим и попросили предпринять соответствующие меры".