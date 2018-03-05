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    НСТР дал бессрочную лицензию новому новостному каналу

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    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Национального совета телерадиовещания (НСТР).

    Как сообщили Report в совете, на заседании обсудили выдачу лицензии для спутникового вещания ООО Аналитическо-информационный центр REAL (REAL Təhlil İnformasiya Mərkəzi).

    По решению Национального совета телерадиовещания, Аналитическо-информационному центру REAL выдали бессрочную лицензию для спутникового вещания как специализированного новостного канала.

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