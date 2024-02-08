"Известия": Как в Азербайджане прошли президентские выборы

В Азербайджане прошли президентские выборы. Безоговорочную победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев, который набрал 92% голосов и избрался на свой пятый срок. Главной особенностью кампании стало то, что голосование впервые состоялось и на

В Азербайджане прошли президентские выборы. Безоговорочную победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев, который набрал 92% голосов и избрался на свой пятый срок. Главной особенностью кампании стало то, что голосование впервые состоялось и на территории Карабаха.

Как передает Report, об этом в своем репортаже отмечает российское издание "Известия».

В репортаже говорится о том, что в день выборов российская делегация отправилась в Карабах: "По дороге из Баку попадаются нефтяные вышки и ветряные мельницы, пасутся овцы. На въезде в каждую азербайджанскую деревню установлены стенды с фотографиями шехидов — военнослужащих, погибших во время войны 2020 года. На сельских кладбищах обустроены отдельные аллеи, где захоронения накрыты навесами и украшены государственными флагами.

При въезде в Карабах силовики проверяют паспорта, далее КПП встречаются на границе отдельных районов. Вдоль дорог в регионе установлены таблички, предупреждающие о том, что окрестная территория заминирована. Известно, что после войны 2020 года жертвами взрывных устройств стали 350 человек. На обочинах видны разрушенные и заброшенные дома. При этом на расчищенных от мин территориях работает строительная техника, возводятся новые дороги и мосты.



Первая наша остановка — село Забух Лачынского района. Здесь избирательный участок расположен в здании школы, у входа толпятся местные жители. Один из них соглашается пообщаться с журналистами. "Сегодня исторический день! Я уехал отсюда в 1992 году, когда мне было 30 лет. Вернулся прошлой осенью. Государство бесплатно построило и выдало нам дома, провело электричество, газ, связь. У меня только благодарность к нашему руководству", — говорит мужчина по имени Шакир. Он добавляет, что в поселке пока мало работы. "Думаю, постепенно и этот вопрос решится, мы уверены в своем правительстве", — подчеркивает он.

Еще один мужчина по имени Рауф говорит, что уехал из Забуха в 22 года, а вернулся в 53. "Я сам участвовал в войне в 90-е годы. Ничего хорошего в этом нет, я видел кровь, видел потери. Никому этого не желаю. Надеюсь, наше руководство договорится с Арменией по границе и больше мы не будем враждовать", — говорит он. При этом подчеркивает, что переселенцы в Карабахе сейчас не платят за коммунальные услуги и продолжают получать пособия, которые платили им раньше как беженцам.

Далее мы переезжаем в город Лачын, где около избирательного участка тоже ажиотаж. Здесь пожилой мужчина Камил Исмаилов говорит, что уехал из Карабаха в 1992 году в 49 лет. "Очень плохо было. Стреляли, вертолеты летали. Мы всё бросили, ничего из вещей не взяли. У меня было пять самоваров, даже их оставил… Теперь я снова на своей родине, я наконец-то счастлив. Ничего больше не надо", — радуется он.



Интересно, что на участках много избирателей старшего возраста, а вот молодежи меньше. Сопровождающие объясняют, что молодые люди выросли и пустили корни за пределами Карабаха, о регионе знают по рассказам родителей. Кроме того, многие стремятся жить в больших городах, где видят больше перспектив.

Тем не менее в толпе мелькают и студенты. Один из них сообщил "Известиям", что пока живет на два города — между Баку и Лачыном. В азербайджанской столице учится в физкультурном институте. После окончания планирует полностью переехать в Карабах, где хочет устроиться школьным учителем. Интересно, что собеседник хорошо говорит по-русски.

Вечером 7 февраля ЦИК Азербайджана сообщила предварительные итоги голосования. По данным избиркома, явка составила 76%, Алиев получил рекордные 92% голосов. "Официальные итоги подведем 9 февраля, но уже сейчас понятно, что оставшиеся бюллетени на результат не повлияют", — объявил глава ЦИК Мазахир Панахов.



После этого в центре Баку начались народные гулянья. Сотни людей собрались на центральных площадях, размахивали национальными флагами, поздравляли друг друга, водили хороводы. Некоторые пришли с портретами Алиева. Автомобилисты сигналили собравшимся в знак приветствия.

Так в Азербайджане закончился важный день. Выборы оказались довольно парадоксальными. С одной стороны, интриги не было, результат угадывался заранее. С другой стороны, голосование стало эпохальным. Республика подвела черту под предыдущим этапом развития, на котором все силы уходили на решение карабахского вопроса.

Российский президент Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента Азербайджана. Об этом 8 февраля сообщила администрация главы республики после их телефонного разговора. Алиев в ответ поблагодарил за внимание и поздравления.

Главы государств выразили уверенность, что союзнические и отношения стратегического партнерства будут и дальше развиваться в различных сферах. Они также обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества".