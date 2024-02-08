Финская граница с Россией останется закрытой до середины апреля

Правительство Финляндии приняло решение продлить ограничения на пересечение границы с Россией еще на два месяца, до 14 апреля.

Правительство Финляндии приняло решение продлить ограничения на пересечение границы с Россией еще на два месяца, до 14 апреля.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в МВД Финляндии.

"До сих пор не достигнуто никакого решения путем переговоров с российскими властями. Российская сторона сдержанно относилась к открытию переговоров пограничниками и предложениям, связанным с управлением этим явлением. Финская сторона стремилась развивать сотрудничество в области предупреждения преступности, что, однако, не привело к решению (проблемы)", - отметили в ведомстве.

По данным финского общественного телерадиовещателя YLE, решение о том, что пункты пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией останутся закрытыми до 14 апреля, принято в четверг на заседании Государственного совета (правительства Финляндии).

"Есть основания предполагать, что мы имеем дело с долгосрочной ситуацией. В районе российской границы находятся по меньшей мере сотни, а возможно, и тысячи мигрантов, которые ждут возможности продолжить путь в Финляндию", - заявила в четверг журналистам министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

По ее словам, "продолжение полного закрытия восточной границы по понятным причинам вызывает сожаление, особенно для людей, живущих в Финляндии, у которых есть члены семьи или другие близкие родственники по другую сторону границы".

"Однако временное закрытие пунктов пропуска - это следствие действий России, из-за которых Финляндия должна ставить национальную безопасность выше других вопросов", - сказала министр.