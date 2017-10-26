Госкомитет: На İnteraz TV выявлены моменты, которые могут оказать негативное влияние на религиозную ситуацию в стране

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "В ходе проведенного мониторинга на телеканале İnteraz TV выявлены моменты, которые могут оказать негативное влияние на религиозную ситуацию в стране и по этому поводу позиция Государственного комитета по работе с религиозными организациями была высказана этому телеканалу".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом организации работы по религиозному просвещению Государственного комитета Садиг Мирзаев.

Он, комментируя слова, связанные с телеканалом İnteraz TV, высказанные депутатом Фазилем Мустафой, заявил, что Государственный комитет по работе с религиозными организациями регулярно проводит мониторинги средств массовой информации, в том числе телевизионных каналов, вещающих на территории страны. "Проводится анализ результатов мониторингов и принимаются соответствующие меры. Государственный комитет всегда уделяет особое внимание таким вопросам, принимает необходимые меры в пределах своих прав и компетенции".