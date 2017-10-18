Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Экономическому информационному сайту Fins.az исполняется 4 года.

Как сообщает Report, сайт приступил к деятельности 18 октября 2013 года как первый в Азербайджане специализированный портал страховых новостей.

Постепенно портал охватил другие сферы финансового сектора и стал распространять информацию и аналитические материалы о банках, не банковских кредитных организациях, кредитных союзах, лизинговых компаниях и профессиональных участниках рынка ценных бумаг.

С прошлого года Fins.az расширил охват деятельности под девизом "Нащупай пульс бизнеса!" и начал информировать своих читателей обо всех сферах экономики.

Наряду с финансовым сектором, в настоящее время портал занимается распространением новшеств в автомобильной, имущественной, туристической сферах, информационно-коммуникационных технологиях, в сельском хозяйстве, промышленности и транспортном секторе и стал основным источником экономических новостей в Азербайджане.

Коллектив Информационного агентства Report поздравляет своих коллег в Fins.az и желает успехов в дальнейшей деятельности.