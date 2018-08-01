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    CNN опубликовал фоторепортаж о Дворце шекинских ханов

    © CNN

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ На сайте американского телеканала CNN опубликован фоторепортаж о Дворце шекинских ханов в Азербайджане.

    Как сообщает Report, в фоторепортаже дается информация о том, как строился дворец и об его архитектурном стиле.

    В репортаже говорится, что дворец был построен после разрушительного наводнения в Шеки в 1772 году как символ возрождения города. Отмечается, что витражи дворца - шебеке - были сделаны без использования клея и гвоздей.

    Также отмечается, что Шеки, который раньше был центром торговли шелком на Кавказе, сегодня является центром притяжения туристов со всех краев Азербайджана и мира.

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