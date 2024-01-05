Baku.ws исполняется 20 лет

Сегодня исполняется 20 лет со дня создания новостного портала Baku.ws.
Как сообщает Report, Baku.ws представляет своим читателям самые последние новости о событиях, произошедших как в Азербайджане, так и в мире, аналитические статьи, репортажи, интервью, расследования, экспертные мнения.
Новостной портал регулярно выступает информационным спонсором международных и местных мероприятий. Сайт Baku.ws стал победителем первой премии Азербайджана в области информационных технологий Netty в номинации "Лучший развлекательный сайт года" в 2013 году.
Портал входит в Global Media Group с 2018 года.
С начала деятельности Baku.ws проявил себя как надежный и заслуживающий доверия ресурс в азербайджанском медиапространстве и сохраняет этот статус по сей день.
Главный редактор Baku.ws Азад Алиев отметил, что главной целью сайта является доведение до людей оперативной и достоверной информации: "Естественно, за прошедшие 20 лет произошли и определенные изменения. Сейчас за нами больше следят в социальных сетях. На сегодняшний день страницы Baku.ws в социальных сетях собрали больше подписчиков и работают в соответствии с требованиями времени и читателей. Мы стараемся оперативно их информировать".
Информационное агентство Report поздравляет коллег из Baku.ws со знаменательной датой и желает им новых творческих успехов!