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Baku.ws исполняется 20 лет

Baku.ws исполняется 20 лет Сегодня исполняется 20 лет со дня создания новостного портала Baku.ws.
Медиа
5 января 2024 г. 10:29
Baku.ws исполняется 20 лет

Сегодня исполняется 20 лет со дня создания новостного портала Baku.ws.

Как сообщает Report, Baku.ws представляет своим читателям самые последние новости о событиях, произошедших как в Азербайджане, так и в мире, аналитические статьи, репортажи, интервью, расследования, экспертные мнения.

Новостной портал регулярно выступает информационным спонсором международных и местных мероприятий. Сайт Baku.ws стал победителем первой премии Азербайджана в области информационных технологий Netty в номинации "Лучший развлекательный сайт года" в 2013 году.

Портал входит в Global Media Group с 2018 года.

С начала деятельности Baku.ws проявил себя как надежный и заслуживающий доверия ресурс в азербайджанском медиапространстве и сохраняет этот статус по сей день.

Главный редактор Baku.ws Азад Алиев отметил, что главной целью сайта является доведение до людей оперативной и достоверной информации: "Естественно, за прошедшие 20 лет произошли и определенные изменения. Сейчас за нами больше следят в социальных сетях. На сегодняшний день страницы Baku.ws в социальных сетях собрали больше подписчиков и работают в соответствии с требованиями времени и читателей. Мы стараемся оперативно их информировать".

Информационное агентство Report поздравляет коллег из Baku.ws со знаменательной датой и желает им новых творческих успехов!

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