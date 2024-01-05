Baku.ws исполняется 20 лет

Сегодня исполняется 20 лет со дня создания новостного портала Baku.ws.

Сегодня исполняется 20 лет со дня создания новостного портала Baku.ws.

Как сообщает Report, Baku.ws представляет своим читателям самые последние новости о событиях, произошедших как в Азербайджане, так и в мире, аналитические статьи, репортажи, интервью, расследования, экспертные мнения.

Новостной портал регулярно выступает информационным спонсором международных и местных мероприятий. Сайт Baku.ws стал победителем первой премии Азербайджана в области информационных технологий Netty в номинации "Лучший развлекательный сайт года" в 2013 году.

Портал входит в Global Media Group с 2018 года.

С начала деятельности Baku.ws проявил себя как надежный и заслуживающий доверия ресурс в азербайджанском медиапространстве и сохраняет этот статус по сей день.

Главный редактор Baku.ws Азад Алиев отметил, что главной целью сайта является доведение до людей оперативной и достоверной информации: "Естественно, за прошедшие 20 лет произошли и определенные изменения. Сейчас за нами больше следят в социальных сетях. На сегодняшний день страницы Baku.ws в социальных сетях собрали больше подписчиков и работают в соответствии с требованиями времени и читателей. Мы стараемся оперативно их информировать".

Информационное агентство Report поздравляет коллег из Baku.ws со знаменательной датой и желает им новых творческих успехов!