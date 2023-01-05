О нас

Baku.ws исполняется 19 лет

Baku.ws исполняется 19 лет Сегодня исполняется 19 лет со дня создания сайта Baku.ws.
Медиа
5 января 2023 г. 09:56
Baku.ws исполняется 19 лет

Сегодня исполняется 19 лет со дня создания сайта Baku.ws.

Как сообщает Report, за годы плодотворной деятельности Baku.ws развивался, его читательская аудитория расширялась.

Новостной портал представляет своим читателям самые последние новости и события, произошедшие как в Азербайджане, так и в мире, аналитические статьи, репортажи, интервью, расследования, экспертные мнения.

С начала деятельности Baku.ws проявил себя как надежный и заслуживающий доверия ресурс в азербайджанском медиа-пространстве и сохраняет этот статус по сей день.

В азербайджанском сегменте официальная новостная страница Baku.ws в Instagram стала первой и единственной, число подписчиков которой превысило 1 миллион. В сентябре 2022 года страница установила новый рекорд в азербайджанском сегменте. Так, в течение месяца число уникальных пользователей страницы Baku.ws в Instagram составило 2,8 млн, публикации в целом набрали 221 млн просмотров. Это показатель того, что страница привлекает миллионы подписчиков, и они выбирают Baku.ws в качестве официального и надежного новостного источника.

Информационное агентство Report поздравляет коллег из Baku.ws со знаменательной датой и желает им новых творческих успехов!

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baku.ws-in 19 yaşı tamam olur

Самое читаемое

Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
30 декабря 2022 г. 00:33
В Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
ВидеоВ Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
3 января 2023 г. 02:23
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
30 декабря 2022 г. 17:19
Пеле скончался
Пеле скончался
29 декабря 2022 г. 23:00
В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
ФотоВ жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
1 января 2023 г. 15:31
В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
ФотоВ Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
1 января 2023 г. 16:41
На юго-востоке Турции в ДТП с микроавтобусом погибли 6 человек
На юго-востоке Турции в ДТП с микроавтобусом погибли 6 человек
2 января 2023 г. 11:17
В Баку произошел сильный взрыв в жилом доме, есть погибший и раненые
ФотоВ Баку произошел сильный взрыв в жилом доме, есть погибший и раненые
2 января 2023 г. 17:40
Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе Аль-Наср
Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе "Аль-Наср"
3 января 2023 г. 11:55
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi