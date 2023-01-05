Baku.ws исполняется 19 лет

Сегодня исполняется 19 лет со дня создания сайта Baku.ws.
Как сообщает Report, за годы плодотворной деятельности Baku.ws развивался, его читательская аудитория расширялась.
Новостной портал представляет своим читателям самые последние новости и события, произошедшие как в Азербайджане, так и в мире, аналитические статьи, репортажи, интервью, расследования, экспертные мнения.
С начала деятельности Baku.ws проявил себя как надежный и заслуживающий доверия ресурс в азербайджанском медиа-пространстве и сохраняет этот статус по сей день.
В азербайджанском сегменте официальная новостная
Информационное агентство Report поздравляет коллег из Baku.ws со знаменательной датой и желает им новых творческих успехов!