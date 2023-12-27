Ахмед Исмаилов: Журналисты достойно выполнили свой профессиональный долг, доведя правду до мира

Курс модернизации, проводимый государством, обновление, наблюдаемое во всех сферах общественной жизни, переход к информационному обществу, вхождение страны в мировое информационное пространство определили новые задачи перед государством и обществом.

Курс модернизации, проводимый государством, обновление, наблюдаемое во всех сферах общественной жизни, переход к информационному обществу, вхождение страны в мировое информационное пространство определили новые задачи перед государством и обществом.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, на конференции на тему "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии азербайджанской печати", посвященной 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что свобода мысли, слова и информации в Азербайджане является важной составляющей политического курса президента Ильхама Алиева.

Исмаилов добавил, что журналисты, воодушевленные неустанной работой по доведению до мира правды о нашей стране, достойно выполнили свой профессиональный долг.