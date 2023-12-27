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Ахмед Исмаилов: Журналисты достойно выполнили свой профессиональный долг, доведя правду до мира

Ахмед Исмаилов: Журналисты достойно выполнили свой профессиональный долг, доведя правду до мира Курс модернизации, проводимый государством, обновление, наблюдаемое во всех сферах общественной жизни, переход к информационному обществу, вхождение страны в мировое информационное пространство определили новые задачи перед государством и обществом.
Медиа
27 декабря 2023 г. 11:33
Ахмед Исмаилов: Журналисты достойно выполнили свой профессиональный долг, доведя правду до мира

Курс модернизации, проводимый государством, обновление, наблюдаемое во всех сферах общественной жизни, переход к информационному обществу, вхождение страны в мировое информационное пространство определили новые задачи перед государством и обществом.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, на конференции на тему "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии азербайджанской печати", посвященной 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что свобода мысли, слова и информации в Азербайджане является важной составляющей политического курса президента Ильхама Алиева.

Исмаилов добавил, что журналисты, воодушевленные неустанной работой по доведению до мира правды о нашей стране, достойно выполнили свой профессиональный долг.

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Версия на азербайджанском языке MEDİA-nın icraçı direktoru: “Həqiqətlərin dünyaya çatdırılması istiqamətində jurnalistlər öz peşə borclarını ləyaqətlə yerinə yetirdilər”

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