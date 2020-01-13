В Грузии предложили увековечить память Залимхана Ягуба

В Грузии подготовлено обращение, связанное с увековечением памяти народного поэта Азербайджана Залимхана Ягуба.
Как сообщает грузинское бюро Report, авторы обращения предлагают построить в родном селе поэта - селе Кяпянякчи Болнисского района Дом поэзии.
В обращении, подписанном жителями села Кяпянякчи, выражается просьба выделить земельный участок для строительство Дома поэзии.
Один из авторов обращения - Рамиз Бекиров заявил Report, что необходимые документы были отправлены председателю грузинского парламента А.Талаквадзе и мажоритарному депутату из Болниси Г.Мешвелиани.
По его словам, обращение также будет представлено в другие соответствующие госорганы.
Отметим, что 21 января З.Ягубу исполнилось бы 70 лет.
Cəmilə BabayevaАвтор новости