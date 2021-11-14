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Умер всемирно известный писатель Уилбур Смит

Умер всемирно известный писатель Уилбур Смит Южноафриканский писатель Уилбур Смит, автор множества исторических и приключенческих романов, умер в Кейптауне в возрасте 88 лет.
Литература
14 ноября 2021 г. 04:04
Умер всемирно известный писатель Уилбур Смит

Южноафриканский писатель Уилбур Смит, автор множества исторических и приключенческих романов, умер в Кейптауне в возрасте 88 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в субботу на официальном сайте автора.

"Автор всемирно известных бестселлеров Уилбур Смит неожиданно скончался сегодня днем в своем доме в Кейптауне", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что Смит провел последние часы, читая и работая.

Первый успех писателя был связан с вышедшим в 1964 году романом "Когда пируют львы", давшем начало серии книг о жизни семьи Кортни. В последующие годы более 140 млн экземпляров его романов, переведенных на тридцать языков, было продано по всему миру.

Уилбур Смит родился 9 января 1933 года в Северной Родезии (Замбия), в семье выходцев из Англии. Свое имя он получил в честь Уилбура Райта, старшего из братьев Райт (считаются создателями первого в мире управляемого самолета).

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Версия на азербайджанском языке Dünyaca məşhur yazıçı vəfat edib

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