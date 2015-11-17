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    Посол Марокко в Азербайджане опубликовал очередную книгу

    Действие в книге происходит после событий 11 сентября в Нью-Йорке

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Посол Марокко в Азербайджане Хассан Хами опубликовал очередную книгу под названием "Царапины не залечиваются" (Scratches never heal).

    Как сообщил Report посол Х.Хами, сюжет книги повествует о сложностях во взаимоотношениях между марокканцем, проживающим в США, и американской девушкой. По его словам, действие книги происходит после событий 11 сентября в Нью-Йорке.

    Х.Хами отметил, что написал книгу в 2001 году после посещения Нью-Йорка, но из-за технических проблем опубликовать ее не получилось.

    По словам автора, тираж книги составит 500 копий, читатели могут получить книгу, связавшись с издательством "Ганун". 

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