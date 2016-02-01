​Почтят память Вагифа Самедоглу

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 2 февраля в Доме-музее Самеда Вургуна почтят память народного поэта Вагифа Самедоглу.

Об этом Report сообщила директор музея, супруга Вагифа Самедоглу Нушаба Векилова.

Н.Векилова отметила, что при жизни поэт всегда поддерживал молодежь: "Вагиф очень любил молодежь, поддерживал ее. Мы чтим память Вагифа в День молодежи и в основном пригласили молодежь. На мероприятие могут прийти как представители молодежи, так и все, кто считает себя молодым".

Отметим, что 5 февраля в клубе "Натаван" Союза писателей состоится презентация посвященного Вагифу Самедоглу специального номера газеты "Каспий" ("Kaspi").