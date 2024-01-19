В Нью-Йорке состоялась выставка редких азербайджанских ковров периода Сефевидов

В Нью-Йорке (США) состоялась выставка редких азербайджанских ковров, сотканных в период правления Сефевидов.

В Нью-Йорке (США) состоялась выставка редких азербайджанских ковров, сотканных в период правления Сефевидов.

Как сообщает американское бюро Report, выставка "Великолепие азербайджанских ковров: сокровища Сефевидов" организована посольством Азербайджана в США совместно с действующей в Вашингтоне Американо-азербайджанской торговой палатой (USACC) в "Турецком доме" в Нью-Йорке.

На выставке приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, генеральный консул Турции в Нью-Йорке Рейхан Озгюр, исполнительный директор USACC Натиг Бахышов, работающие в США турецкие и азербайджанские дипломаты, представители диаспоры обеих братских стран и местной общины, а также известные американские коллекционеры ковров.

На выставке представлены 13 редких ковров, сотканных по заказу правителя государства Сефевидов шаха Аббаса.

Относящиеся к 17, 18, 19 векам дворцовые ковры входят в личную коллекцию проживающего в Бостоне (США) уроженца Южного Азербайджана Амира Ускулу. Наряду с коврами из Тебриза и Карабаха, здесь также представлены миниатюрные ковры.

На выставке выступили исполнительный директор USACC Натиг Бахышов, посол Хазар Ибрагим и азербайджанский коллекционер ковров Амир Ускулу.

Солист симфонического оркестра Dressden, член Норвежского союза музыкантов, исполнительница на кяманче Шабнам Гусейн представила концертную программу, состоящую из произведений азербайджанских композиторов.

Затем гости получили подробную информацию о коврах.