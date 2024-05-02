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Известный шведский режиссер-документалист приступил к съемкам фильма в Нахчыване

Известный шведский режиссер-документалист приступил к съемкам фильма в Нахчыване Известный шведский фотограф и режиссер документальных фильмов Микаэль Силкеберг приступил к съемкам фильма в Нахчыване.
Kультурная политика
2 мая 2024 г. 20:35
Известный шведский режиссер-документалист приступил к съемкам фильма в Нахчыване

Известный шведский фотограф и режиссер документальных фильмов Микаэль Силкеберг приступил к съемкам фильма в Нахчыване.

Как сообщает местное бюро Report, съемки проходят по инициативе посольства Азербайджана в Королевстве Швеция, и при организации Министерства культуры Нахчыванской Автономной Республики.

Прибывшая в Нахчыван съемочная группа встретилась с заместителем министра культуры Автономной Республики Гасаном Сеидовым.

Сеидов подчеркнул, что фильм приурочен к 100-летию Автономной Республики и внесет вклад в популяризацию истории и культуры Нахчывана.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно съемочных площадок и актеров, которые будут сниматься в фильме.

В фильме "Следы Нуха" будут сниматься местные актеры, съемки пройдут в Хачадаге, в святилище Асхаби-Кахф, в крепости Алинджа, в Ордубадском районе, в Гямигая, в гробницах Момине Хатун, Пророка Нуха и других местах.

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Версия на английском языке ФотоSwedish photographer and filmmaker Mikael Silkeberg to make film in Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Фотоİsveçli fotoqraf və sənədli film rejissoru Mikael Silkeberq Naxçıvanda film çəkilişlərinə başlayır

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