Известный шведский режиссер-документалист приступил к съемкам фильма в Нахчыване

Известный шведский фотограф и режиссер документальных фильмов Микаэль Силкеберг приступил к съемкам фильма в Нахчыване.

Известный шведский фотограф и режиссер документальных фильмов Микаэль Силкеберг приступил к съемкам фильма в Нахчыване.

Как сообщает местное бюро Report, съемки проходят по инициативе посольства Азербайджана в Королевстве Швеция, и при организации Министерства культуры Нахчыванской Автономной Республики.

Прибывшая в Нахчыван съемочная группа встретилась с заместителем министра культуры Автономной Республики Гасаном Сеидовым.

Сеидов подчеркнул, что фильм приурочен к 100-летию Автономной Республики и внесет вклад в популяризацию истории и культуры Нахчывана.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно съемочных площадок и актеров, которые будут сниматься в фильме.

В фильме "Следы Нуха" будут сниматься местные актеры, съемки пройдут в Хачадаге, в святилище Асхаби-Кахф, в крепости Алинджа, в Ордубадском районе, в Гямигая, в гробницах Момине Хатун, Пророка Нуха и других местах.