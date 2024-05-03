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В связи с фестивалем ковра вход в Ичеришехер будет ограничен

В связи с фестивалем ковра вход в Ичеришехер будет ограничен В связи с проведением Национального фестиваля ковра 4-5 мая вход через Гоша Гала в Ичеришехер, а также движение транспортных средств на этой территории будет временно ограничено.
Kультурная политика
3 мая 2024 г. 11:20
В связи с фестивалем ковра вход в Ичеришехер будет ограничен

В связи с проведением Национального фестиваля ковра 4-5 мая вход через Гоша Гала в Ичеришехер, а также движение транспортных средств на этой территории будет временно ограничено.

Об этом Report сообщили в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Было отмечено, что ограничение будет действовать 3-5 мая по адресам: вход в Гоша Гала, улица Кичик Гала 52-128, улица Гюлля 15-22, улица Беюк Гала 41-51, улица Асафа Зейналлы 21-65.

4-5 мая впервые пройдет Национальный фестиваль ковра, организованный Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и ОАО "Азерхалча" при поддержке министерства экономики Азербайджана и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

В ходе двухдневного фестиваля в Ичеришехере пройдет ряд мероприятий, посвященных искусству ковроткачества. Будут организованы эксклюзивные выставки старинных и современных дизайнерских ковров, мастер-классы по ковроткачеству для взрослых и детей, образовательные семинары, интерактивное театральное представление, ярмарка, вечер мугама и концертная программа.

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Версия на английском языке ФотоEntry to Icherisheher to be restricted
Версия на азербайджанском языке Фотоİçərişəhərə giriş məhdudlaşdırılacaq

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