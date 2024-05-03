В связи с фестивалем ковра вход в Ичеришехер будет ограничен

В связи с проведением Национального фестиваля ковра 4-5 мая вход через Гоша Гала в Ичеришехер, а также движение транспортных средств на этой территории будет временно ограничено.

В связи с проведением Национального фестиваля ковра 4-5 мая вход через Гоша Гала в Ичеришехер, а также движение транспортных средств на этой территории будет временно ограничено.

Об этом Report сообщили в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Было отмечено, что ограничение будет действовать 3-5 мая по адресам: вход в Гоша Гала, улица Кичик Гала 52-128, улица Гюлля 15-22, улица Беюк Гала 41-51, улица Асафа Зейналлы 21-65.

4-5 мая впервые пройдет Национальный фестиваль ковра, организованный Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и ОАО "Азерхалча" при поддержке министерства экономики Азербайджана и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

В ходе двухдневного фестиваля в Ичеришехере пройдет ряд мероприятий, посвященных искусству ковроткачества. Будут организованы эксклюзивные выставки старинных и современных дизайнерских ковров, мастер-классы по ковроткачеству для взрослых и детей, образовательные семинары, интерактивное театральное представление, ярмарка, вечер мугама и концертная программа.