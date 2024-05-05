Проведен концерт, посвященный 20-летию Фонда Гейдара Алиева

В Центре Гейдара Алиева представлена ​​концертная программа "Отзвуки 20 лет".

В Центре Гейдара Алиева представлена ​​концертная программа "Отзвуки 20 лет".

Об этом Report сообщили в Фонде Гейдара Алиева.

Концерт имел символическое значение как с точки зрения принявших в нем участие исполнителей, так и репертуара. Так, Фонд Гейдара Алиева, отмечающий в этом году свое 20-летие, всегда поддерживал молодые таланты, содействовал развитию культуры и искусства, реализовывал проекты, направленные на широкую пропаганду нашей культуры.

Фонд Гейдара Алиева оказывает поддержку как образованию нашей молодежи, так и ее участию в международных конкурсах и фестивалях. Проекты Фонда в различных сферах, в том числе связанные с национальной, классической и джазовой музыкой, а также конкурсы мугама, различные музыкальные фестивали, придали импульс выявлению новых талантов и их развитию.

В концертной программе выступили именно эти деятели культуры и искусства, в творчестве которых Фонд Гейдара Алиева оставил след, придал импульс, оказал поддержку.

Концертная программа началась с показа видеоролика о деятельности Фонда Гейдара Алиева и его деятельности в сфере культуры.

Затем выступили деятели культуры и искусства, в творчестве которых Фонд Гейдара Алиева оставил след: Айтен Магеррамова (ханенде), Азер Заде (тенор), Азер Зейналов (тенор), Джейла Сеидова (скрипка), Эльчин Азизов (баритон), Эмиль Афрасияб (фортепиано), Эмин Джабраилов (нагара), Эльвин Ходжа Ганиев (скрипка), Фархад Бадалбейли (фортепиано), Фуад Ибрагимов (дирижер), Гюллю Мурадова (ханенде), Ильхам Назаров (баритон), Исфар Сарабский (фортепиано), Миралам Мираламов (ханенде), Мурад Адыгёзалзаде (фортепиано), Мустафа Мехмандаров (дирижер), Сахиб Пашазаде (тар), Самир Джафаров (тенор), Шахрияр Иманов (тар), Самед Эйвазлы (артист балета), Тайяр Байрамов (ханенде), Ялчын Адыгёзалов (дирижер) и другие.

На концерте были исполнены произведения азербайджанских и зарубежных композиторов, наши народные песни. Каждое выступление сопровождалось специальными кадрами на мониторе - видеороликами, освещающими 20-летнюю деятельность Фонда Гейдара Алиева, проекты в различных сферах, в том числе мероприятия, организованные в целях пропаганды нашей страны, конкурсы мугама, фестивали.

В работе, проделанной Фондом Гейдара Алиева, который, основываясь на идеях великого лидера Гейдара Алиева, за 20-летний период деятельности под руководством первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой своими важными проектами в сфере науки и образования, здравоохранения, социальной и других сферах добился важных достижений, а главное, завоевал любовь и доверие со стороны общественности, особое значение имеет сохранение наших национально-культурных и духовных ценностей и их популяризация.

Вклад Фонда Гейдара Алиева в развитие сферы культуры неоспорим, и концерт, проведенный по случаю 20-летия Фонда, можно считать демонстрацией малой части этих успехов.