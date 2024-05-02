Замминистра: В Азербайджане шесть объектов из списка ЮНЕСКО находятся под угрозой из-за изменения климата

В Азербайджане шесть объектов культурного наследия, включенных в список ЮНЕСКО, находятся под угрозой из-за изменения климата.

В Азербайджане шесть объектов культурного наследия, включенных в список ЮНЕСКО, находятся под угрозой из-за изменения климата.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова на пленарной сессии VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Защита прошлого и будущего: культурное наследие на фоне изменения климата".

Она отметила, что наблюдается уменьшение объема воды в реках Кура и Араз, а также в Каспийском море.

"Влияние изменения климата явно ощущается. Такие изменения ускоряют эрозию почвы", - сказала Юсифова.

Она подчеркнула, что определена новая дорожная карта по охране культурного наследия.

Заместитель министра добавила, что доступ к более чем 100 памятникам в Карабахе и Восточном Зангезуре заблокирован из-за мин, установленных армянами в период оккупации.