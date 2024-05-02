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Замминистра: В Азербайджане шесть объектов из списка ЮНЕСКО находятся под угрозой из-за изменения климата

Замминистра: В Азербайджане шесть объектов из списка ЮНЕСКО находятся под угрозой из-за изменения климата В Азербайджане шесть объектов культурного наследия, включенных в список ЮНЕСКО, находятся под угрозой из-за изменения климата.
Kультурная политика
2 мая 2024 г. 15:49
Замминистра: В Азербайджане шесть объектов из списка ЮНЕСКО находятся под угрозой из-за изменения климата

В Азербайджане шесть объектов культурного наследия, включенных в список ЮНЕСКО, находятся под угрозой из-за изменения климата.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова на пленарной сессии VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Защита прошлого и будущего: культурное наследие на фоне изменения климата".

Она отметила, что наблюдается уменьшение объема воды в реках Кура и Араз, а также в Каспийском море.

"Влияние изменения климата явно ощущается. Такие изменения ускоряют эрозию почвы", - сказала Юсифова.

Она подчеркнула, что определена новая дорожная карта по охране культурного наследия.

Заместитель министра добавила, что доступ к более чем 100 памятникам в Карабахе и Восточном Зангезуре заблокирован из-за мин, установленных армянами в период оккупации.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Climate change threatens six sites on UNESCO list in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: UNESCO-nun siyahısında olan altı obyekt Azərbaycanda iqlim dəyişikliyi nəticəsində təhlükə altındadır

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