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Адиль Керимли: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Италией в области кино

Адиль Керимли: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Италией в области кино Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Италией в области кино.
Kультурная политика
3 мая 2024 г. 19:03
Адиль Керимли: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Италией в области кино

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Италией в области кино.

Как сообщает Report, об этом министр культуры Адиль Керимли заявил на встрече с находящимся с визитом в Азербайджане вице-президентом Палаты депутатов итальянского парламента Джорджио Мюле.

"Отношения между Азербайджаном и Италией в таких сферах, как сохранение исторического и культурного наследия, архитектура и дизайн, укрепляются с каждым годом. Азербайджанская сторона также заинтересована в сотрудничестве с Италией в области кино", - сказал Керимли.

В свою очередь Мюле отметил, что Азербайджан является важным партнером для Италии, и сотрудничество между двумя странами охватывает широкие сферы.

На встрече также были обсуждены вопросы организации взаимных гастролей театров двух стран.

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Версия на английском языке Azerbaijan interested in cooperation with Italy in cinema, minister of culture says
Версия на азербайджанском языке ФотоAdil Kərimli: Azərbaycan İtaliya ilə kino sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır

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