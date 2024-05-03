Адиль Керимли: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Италией в области кино

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Италией в области кино.

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Италией в области кино.

Как сообщает Report, об этом министр культуры Адиль Керимли заявил на встрече с находящимся с визитом в Азербайджане вице-президентом Палаты депутатов итальянского парламента Джорджио Мюле.

"Отношения между Азербайджаном и Италией в таких сферах, как сохранение исторического и культурного наследия, архитектура и дизайн, укрепляются с каждым годом. Азербайджанская сторона также заинтересована в сотрудничестве с Италией в области кино", - сказал Керимли.

В свою очередь Мюле отметил, что Азербайджан является важным партнером для Италии, и сотрудничество между двумя странами охватывает широкие сферы.

На встрече также были обсуждены вопросы организации взаимных гастролей театров двух стран.