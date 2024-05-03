Азербайджан примет участие в крупнейшем фестивале Турции Kültür yolu

Руководитель Азербайджанского культурного центра при посольстве Азербайджана в Турции Самир Аббасов встретился с руководителем департамента международных связей и Европейского Союза Министерства культуры и туризма Турции Гёзде Шахин.

Руководитель Азербайджанского культурного центра при посольстве Азербайджана в Турции Самир Аббасов встретился с руководителем департамента международных связей и Европейского Союза Министерства культуры и туризма Турции Гёзде Шахин.

Об этом анкарскому бюро Report сообщили в Культурном центре при посольстве Азербайджана в Турции.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в различных сферах культуры, а также участие Азербайджана в крупнейшем фестивале Турции Kültür yolu.

Г.Шахин отметила важность фестиваля Kültür yolu, который будет проходить на протяжении 8 месяцев в 16 городах Турции и продлится до конца года.

На встрече были достигнуты договоренности о проведении скоординированной работы, реализации совместных проектов.