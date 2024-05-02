Международный фонд тюркской культуры и наследия восстановит мечеть в селе Гочахмедли

Международный фонд тюркской культуры и наследия восстановит село Гочахмедли Физулинского района.

Международный фонд тюркской культуры и наследия восстановит мечеть в селе Гочахмедли Физулинского района.

Как сообщает Report, об этом заявила президент фонда Актоты Раимкулова на девятой панельной сессии на тему "Обеспечение устойчивого мира для возрождения и сохранения культуры в постконфликтный период" во второй день VI Всемирного форума межкультурного диалога.

"Правительство Азербайджана реализует восстановительные проекты на освобожденных территориях на самом высоком уровне. Фонд заинтересован в участии в этих проектах. Мы планируем принять участие в восстановлении мечети в селе Гочахмедли Физулинского района, которое в годы оккупации подверглось вандализму. В этом вопросе мы тесно сотрудничаем с Министерством культуры Азербайджана", - сказала она.

По ее словам, Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, и ведет масштабные работы для восстановления первоначального и исторического облика Карабахского региона.

Раимкулова отметила, что участие Фонда тюркской культуры и наследия в восстановлении исламского наследия Карабаха в контексте объявления города Шуша культурной столицей исламского мира в 2024 году является еще одним показателем важности международного сотрудничества в этой сфере: "Достойно похвалы то, что тюркские государства активно участвуют в восстановительных процессах, проводимых Азербайджаном в Карабахском регионе".