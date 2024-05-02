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Международный фонд тюркской культуры и наследия восстановит мечеть в селе Гочахмедли

Международный фонд тюркской культуры и наследия восстановит мечеть в селе Гочахмедли Международный фонд тюркской культуры и наследия восстановит село Гочахмедли Физулинского района.
Kультурная политика
2 мая 2024 г. 13:01
Международный фонд тюркской культуры и наследия восстановит мечеть в селе Гочахмедли

Международный фонд тюркской культуры и наследия восстановит мечеть в селе Гочахмедли Физулинского района.

Как сообщает Report, об этом заявила президент фонда Актоты Раимкулова на девятой панельной сессии на тему "Обеспечение устойчивого мира для возрождения и сохранения культуры в постконфликтный период" во второй день VI Всемирного форума межкультурного диалога.

"Правительство Азербайджана реализует восстановительные проекты на освобожденных территориях на самом высоком уровне. Фонд заинтересован в участии в этих проектах. Мы планируем принять участие в восстановлении мечети в селе Гочахмедли Физулинского района, которое в годы оккупации подверглось вандализму. В этом вопросе мы тесно сотрудничаем с Министерством культуры Азербайджана", - сказала она.

По ее словам, Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, и ведет масштабные работы для восстановления первоначального и исторического облика Карабахского региона.

Раимкулова отметила, что участие Фонда тюркской культуры и наследия в восстановлении исламского наследия Карабаха в контексте объявления города Шуша культурной столицей исламского мира в 2024 году является еще одним показателем важности международного сотрудничества в этой сфере: "Достойно похвалы то, что тюркские государства активно участвуют в восстановительных процессах, проводимых Азербайджаном в Карабахском регионе".

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Версия на английском языке Turkic Culture and Heritage Foundation to restore mosque in Fuzuli's Gochahmadli village
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Qoçəhmədli kəndindəki məscidi bərpa edəcək

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