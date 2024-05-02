Пройдут съемки совместного полнометражного фильма о тюркском мире

Пройдут съемки совместного полнометражного фильма о тюркском мире.

Пройдут съемки совместного полнометражного фильма о тюркском мире.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев на брифинге в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

По его словам, автором идеи и режиссером проекта является народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев.

В.Мустафаев сообщил, что съемки совместного фильма о тюркском мире были согласованы в Шуше: "Фильм о Молле Насреддине будет посвящен общим тюркским ценностям, традициям и героям. Он будет совместным проектом шести тюркских государств. В картине будут сниматься известные актеры из каждой страны. Съемки фильма начнутся в августе и будут завершены к концу года. Фильм, финансируемый ТЮРКСОЙ, будет сниматься во всех странах тюркского мира. Картина будет представлена на Каннском кинофестивале и других международных фестивалях".