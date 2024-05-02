Актоты Раимкулова: Будет создана цифровая платформа тюркского культурного наследия

Международный фонд тюркской культуры и наследия планирует создать специальную цифровую платформу тюркского культурного наследия.

Международный фонд тюркской культуры и наследия планирует создать специальную цифровую платформу тюркского культурного наследия.

Как сообщает Report, об этом заявила президент фонда Актоты Раимкулова на девятой панельной сессии на тему "Обеспечение устойчивого мира для возрождения и сохранения культуры в постконфликтный период" во второй день VI Всемирного форума межкультурного диалога.

По ее словам, для возрождения памятников культуры в постконфликтный период должна быть создана необходимая инфраструктура: "Основой для каждого общества является его культурное наследие и исторические ценности. Культура играет ключевую роль в преодолении разногласий и конфликтов между различными группами людей. Инициатива "Мир ради культуры" заслуживает особого признания, так как нацелена на обеспечение устойчивого мира через сохранение культурного многообразия".

Раимкулова также подчеркнула важность поддержания и сохранения общего культурного наследия тюркских народов.

"Мы намерены в будущем составить список тюркского культурного наследия и создать специальную цифровую платформу для его сохранения", - сказала она.