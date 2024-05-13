Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачыне

VII Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", стартовавший в Шуше при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры, 13 мая продолжился концертной программой в Лачыне.
Как сообщает Report, фестиваль собрал участников и гостей в одном из самых живописных мест Лачына, на берегу реки Хякяри.
В концертной программе прозвучали совместные выступления известных деятелей искусств Азербайджана со своими детьми и учениками, продолжающими их дело. Проект основан на сохранении национальной музыки, культуры и традиций.