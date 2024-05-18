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В Москве провели дегустацию азербайджанской продукции 

В Москве провели дегустацию азербайджанской продукции  На Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве состоялась дегустация национальной продукции Азербайджана.
Kультурная политика
18 мая 2024 г. 16:27
В Москве провели дегустацию азербайджанской продукции 

На Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве состоялась дегустация национальной продукции Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report, организаторами мероприятия выступили руководство павильона "Азербайджан", где проходило мероприятие, и Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Мероприятие проходило в рамках Международной выставки – форума "Россия". Гости получили возможность продегустировать продукцию азербайджанского производства.

В торговом доме павильона были представлены образцы продукции лучших отечественных производителей сухофруктов и сладостей.

Также гостям удалость насладиться традиционным азербайджанским чаем, компотами из сезонных фруктов, и продегустировать органическое вино из знаменитых виноградников западной части Шемахинского района Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada Azərbaycan məhsullarının dequstasiyası keçirilib

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