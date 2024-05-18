В Москве провели дегустацию азербайджанской продукции

На Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве состоялась дегустация национальной продукции Азербайджана.

На Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве состоялась дегустация национальной продукции Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report, организаторами мероприятия выступили руководство павильона "Азербайджан", где проходило мероприятие, и Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Мероприятие проходило в рамках Международной выставки – форума "Россия". Гости получили возможность продегустировать продукцию азербайджанского производства.

В торговом доме павильона были представлены образцы продукции лучших отечественных производителей сухофруктов и сладостей.

Также гостям удалость насладиться традиционным азербайджанским чаем, компотами из сезонных фруктов, и продегустировать органическое вино из знаменитых виноградников западной части Шемахинского района Азербайджана.