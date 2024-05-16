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В Москве прошел концерт "Азербайджан и Россия: ода дружбе"

В Москве прошел концерт "Азербайджан и Россия: ода дружбе" 15 мая в Москве на сцене "Геликон-оперы" была представлена концертная программа "Азербайджан и Россия: ода дружбе".
Kультурная политика
16 мая 2024 г. 10:44
В Москве прошел концерт Азербайджан и Россия: ода дружбе

15 мая в Москве на сцене "Геликон-оперы" была представлена концертная программа "Азербайджан и Россия: ода дружбе".

Как сообщает российское бюро Репорт, на концерте, организованном Фондом Гейдара Алиева при поддержке посольства Азербайджана в РФ, приняли участие помощник президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, представители российской общественности, известные деятели культуры, видные представители азербайджанской диаспоры.

Вечер открыл посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, который поблагодарил президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву, руководителя российского представительства Фонда Лейлу Алиеву, руководство "Геликон-оперы" за организацию вечера.

"Недавно в Баку проходил большой всемирный форум, в котором принимали участие 110 стран. Самая большая и представительная делегация была из Российской Федерации. У нас очень много планов, очень хорошие идеи, и я уверен, что они будут воплощены в жизнь", - отметил посол.

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой напомнил, что недавно в Москве состоялась встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. "Эта встреча была во многом посвящена памяти лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева – одного из тех людей, который обеспечил успех реализации проекта Байкало-Амурской магистрали. Азербайджанская земля подарила нам Мстислава Ростроповича, Полада Бюльбюльоглу, Кара Караева, Таира Салахова. Наши великие деятели представляли в Азербайджане российскую культуру. У нас общая история, и я надеюсь, общее прекрасное будущее", - сказал он.

Вечер "Азербайджан и Россия: ода дружбе" продолжился концертной программой. На сцене "Геликон-оперы" зрители увидели музыкальное воплощение понятия "дружба". Талантливые и знаменитые мастера исполнительских искусств Азербайджана и России представили всемирно известные произведения композиторов.

На московской сцене в сопровождении оркестра "Геликон-оперы" под руководством народного артиста Азербайджана Ялчина Адыгёзалова и молодого дирижера Муртузы Бюльбюля выступили: народные артисты республики Эльчин Азизов, Юсиф Эйвазов, Динара Алиева, Аваз Абдулла, Мурад Адыгёзалзаде, заслуженные артисты Эльнара Мамедова, Эмиль Афрасияб, Рамиль Гасымов, Ильхам Назаров и другие.

Наряду с произведениями азербайджанских композиторов на вечере прозвучали сочинения российских и европейских композиторов. Вечер завершился песней Муслима Магомаева "Весенний край Азербайджан" в исполнении Эльчина Азизова и всех участников концерта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada “Azərbaycan və Rusiya: dostluğun tərənnümü” adlı konsert keçirilib

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