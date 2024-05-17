В Баку прошел вечер венесуэльской культуры кофе и какао

В Баку прошел вечер, посвященный венесуэльской культуре кофе и какао.
Как сообщает Report, мероприятие организовано посольством Венесуэлы в Азербайджане.
Посол Венесуэлы Кристофер Мартинес Берротеран выступил с приветственной речью, подчеркнув, что организация культурного вечера совпала с 29-й годовщиной установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Венесуэлой.
В рамках мероприятия также состоялась демонстрация процесса производства какао и изготовления чистого шоколада.
В завершение вечера прошла дегустация венесуэльского шоколада, в ходе которой участникам рассказали о процессе изготовления каждого из его видов.