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В Баку прошел вечер венесуэльской культуры кофе и какао

В Баку прошел вечер венесуэльской культуры кофе и какао В Баку прошел вечер, посвященный венесуэльской культуре кофе и какао.
Kультурная политика
17 мая 2024 г. 19:58
В Баку прошел вечер венесуэльской культуры кофе и какао

В Баку прошел вечер, посвященный венесуэльской культуре кофе и какао.

Как сообщает Report, мероприятие организовано посольством Венесуэлы в Азербайджане.

Посол Венесуэлы Кристофер Мартинес Берротеран выступил с приветственной речью, подчеркнув, что организация культурного вечера совпала с 29-й годовщиной установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Венесуэлой.

В рамках мероприятия также состоялась демонстрация процесса производства какао и изготовления чистого шоколада.

В завершение вечера прошла дегустация венесуэльского шоколада, в ходе которой участникам рассказали о процессе изготовления каждого из его видов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Venesuela qəhvə və kakao mədəniyyəti gecəsi keçirilib
Версия на английском языке ФотоBaku hosts night of Venezuelan coffee and cocoa culture

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