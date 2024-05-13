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Азербайджан и Турция намерены реализовать совместные проекты в сфере театра

Азербайджан и Турция намерены реализовать совместные проекты в сфере театра Азербайджан и Турция разработают план по реализации совместных проектов в сфере театрального искусства.
Kультурная политика
13 мая 2024 г. 17:39
Азербайджан и Турция намерены реализовать совместные проекты в сфере театра

Азербайджан и Турция разработают план по реализации совместных проектов в сфере театрального искусства.

Как сообщает анкарское бюро Report, договоренность об этом была достигнута в ходе встречи директора Культурного центра при посольстве Азербайджана в Турции Самира Аббасова и начальника Главного управления государственных театров Министерства культуры и туризма Турции Тамера Карадаглы.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Азербайджана и Турции в сфере театрального искусства, совместную постановку произведений на сценах театров и обмен опытом.

В заключение была достигнута договоренность о разработке плана реализации совместных проектов в данной сфере.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyənin teatr sahəsində birgə layihələr həyata keçirməsinə dair plan hazırlanacaq

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