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В Азербайджанском университете языков прошла викторина Quiz on Korea

В Азербайджанском университете языков прошла викторина Quiz on Korea В Азербайджанском университете языков в Баку прошла викторина Quiz on Korea.
Kультурная политика
17 мая 2024 г. 15:13
В Азербайджанском университете языков прошла викторина Quiz on Korea

В Азербайджанском университете языков в Баку прошла викторина Quiz on Korea.

Как передает Report, мероприятие, призванное повысить интерес иностранцев к Южной Корее, организовано посольством Республика Корея в Азербайджане.

Викторина Quiz on Korea проводится в разных странах по всему миру. Финальное состязание проходит в Корее после отбора победителей в местных конкурсах.

Посол Республики Корея в Азербайджане Ли Ин-Йонг отметил, что подобные мероприятия позволяют иностранцам лучше узнать обычаи и традиции его страны, а также пожелал участникам удачной игры.

"Мы рады вновь проводить Quiz on Korea в Азербайджане", - сказал он.

Отметим, что в Азербайджане викторина проводится впервые после 2017 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Dillər Universitetində “Quiz on Korea” adlı viktorina keçirilib

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