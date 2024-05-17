В Азербайджанском университете языков прошла викторина Quiz on Korea

В Азербайджанском университете языков в Баку прошла викторина Quiz on Korea.

В Азербайджанском университете языков в Баку прошла викторина Quiz on Korea.

Как передает Report, мероприятие, призванное повысить интерес иностранцев к Южной Корее, организовано посольством Республика Корея в Азербайджане.

Викторина Quiz on Korea проводится в разных странах по всему миру. Финальное состязание проходит в Корее после отбора победителей в местных конкурсах.

Посол Республики Корея в Азербайджане Ли Ин-Йонг отметил, что подобные мероприятия позволяют иностранцам лучше узнать обычаи и традиции его страны, а также пожелал участникам удачной игры.

"Мы рады вновь проводить Quiz on Korea в Азербайджане", - сказал он.

Отметим, что в Азербайджане викторина проводится впервые после 2017 года.