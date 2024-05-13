Обсуждена организация Дней мальдивской культуры в Азербайджане

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с министром языка, культуры и наследия Мальдивской Республики Адамом Насиром Ибрагимом, находящимся с визитом в нашей стране для участия в церемонии открытия года "Шуша – культурная столица исламского

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с министром языка, культуры и наследия Мальдивской Республики Адамом Насиром Ибрагимом, находящимся с визитом в нашей стране для участия в церемонии открытия года "Шуша – культурная столица исламского мира 2024".

Как сообщает Report , приветствуя гостя, министр выразил благодарность за его участие в церемонии открытия года "Шуша – культурная столица исламского мира 2024".

Говоря об исторических и культурных богатствах азербайджанского города Шуша, министр предоставил информацию о выдающихся деятелях культуры и литературы, которых этот древний город подарил нашему народу.

Было отмечено, что Азербайджан в этом году примет мероприятие глобального значения — 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата (СОР29). А.Керимли добавил, что на COP29 пройдут специальные дискуссии относительно влияния изменения климата на культуру, а также роли культуры в защите окружающей среды.

Мальдивский министр выразил удовлетворение визитом в нашу страну и передал поздравления по случаю организации на высоком уровне церемонии открытия года "Шуша – культурная столица исламского мира 2024".

Гость подчеркнул, что его страна заинтересована в культурном сотрудничестве с Азербайджаном, состоялся обмен мнениями относительно организации в нашей стране дней мальдивской культуры.