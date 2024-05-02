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Замминистра: Азербайджан пытается предотвратить воздействие климатических изменений на культурное наследие

Замминистра: Азербайджан пытается предотвратить воздействие климатических изменений на культурное наследие Азербайджан пытается предотвратить воздействие климатических изменений на культурное наследие.
Kультурная политика
2 мая 2024 г. 15:38
Замминистра: Азербайджан пытается предотвратить воздействие климатических изменений на культурное наследие

Азербайджан пытается предотвратить воздействие климатических изменений на культурное наследие.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова на пленарной сессии "Защита прошлого и будущего: культурное наследие на фоне климатических изменений" в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

По словам замминистра, культурное наследие всегда было частью окружающей среды и подвергалось ее воздействию: "Сегодня процессы становятся более очевидными на фоне изменения климата. Азербайджан последовательно пытается предотвратить воздействие климатических изменений на культурное наследие. Сегодня мы стараемся расширить зеленые зоны. Фактически, это направлено на выполнение обязательств на глобальном уровне. Азербайджан обязался к 2030 году сократить выбросы углекислого газа на 35%".

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Версия на английском языке Deputy Minister: Azerbaijan aims to prevent cultural heritage from being exposed to climate change
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Azərbaycan mədəni irsin iqlim dəyişikliklərinə məruz qalmasının qarşısını almağa çalışır

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