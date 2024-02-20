В музее истории презентована книга о польском геологе - одном из основателей нефтегазовой сферы Азербайджана

В Национальном музее истории Азербайджана прошла презентация книги "Горняк. Геолог Витольд Згленицкий. Польский Нобель" на азербайджанском и английском языках, написанной Анджеем Хобунским.

В Национальном музее истории Азербайджана прошла презентация книги о геологе Витольде Згленицком, которого также называли польским Нобелем, на азербайджанском и английском языках.

Как сообщает Report, книга Анджея Хобунского рассказывает о жизни этого польского геолога и изобретателя, внесшего огромный вклад в создание нефтяной и газовой промышленности в Азербайджане.

"Хотел бы выразить благодарность доктору Сатарову, сотруднику Академии наук Азербайджана, который перевел книгу на азербайджанский язык, рассказывающую о деятельность выдающегося поляка известного, как "отец бакинской нефти". Жизнь и достижения Згленицкого известны лишь узкому группу специалистов, связанных с геологией, горным делом или добычей полезных ископаемых. Он также был активным членом Польской общины Баку и важной фигурой в польско-азербайджанских отношениях", - заявил посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.