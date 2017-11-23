В Москве пройдет азербайджанский "Праздник граната"

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Таганском парке Москвы 25 ноября пройдет "Праздник граната" при поддержке азербайджанской диаспоры, сообщает Report.

Москвичам и гостям российской столицы предложат попробовать блюда и напитки, приготовленные из "короля фруктов" - граната.

Наряду с этим посетители на празднике смогут познакомиться с культурой и национальной кухней Азербайджана, его народными промыслами, искусством, интересными фактами из истории, языка и литературы государства.

Посетители мероприятия также смогут попробовать варенье из граната, свежевыжатый сок, соус наршараб и множество других блюд. Для всех желающих шеф-повара-азербайджанцы проведут специальные мастер-классы по приготовлению шашлыка в гранатовом маринаде, десерта "гранат в карамели" и правильной и быстрой очистке фрукта.

Наряду с этим состоится концерт с участием азербайджанских коллективов и артистов, дети смогут провести время на детской площадке в компании аниматоров и аква-гримеров.

Центральным событием дня станет избрание "Короля и Королевы Граната".