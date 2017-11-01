В Москве открылась выставка азербайджанской художницы

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Москва. 1 ноября. REPORT.AZ/ В картинной галерее Академии художеств России открылась персональная выставка азербайджанской художницы Ирины Эльдаровой "Девушки предпочитают нефтяников", сообщает российское бюро Report.

В своем творчестве бывшая москвичка Ирина Эльдарова акцентирует внимание на нефтяном Баку, тесно переплетая образы суровых нефтяников и хрупких девушек. Вдохновением для И.Эльдаровой послужила американская актриса Мэрилин Монро и её роль в фильме "В джазе только девушки".

Сама художница родом из Москвы, выпускница Государственной академии им.Репина (1975-79 годы) и Государственного института им. В.И.Сурикова (1980-82 годы). Выйдя замуж за сына известного архитектора Омара Эльдарова, покойного художника Муслима Эльдарова, она переехала в Баку и уже 30 лет как живет в этом городе.

Открытие посетили представители творческой интеллигенции Москвы, азербайджанской диаспоры и посольства Азербайджана в России.