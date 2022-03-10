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В Лянкяране будет отремонтирована Круглая крепость

В Лянкяране будет отремонтирована Круглая крепость 10 марта министр культуры Азербайджана Анар Каримов побывал в Лянкяране.
Kультурная политика
10 марта 2022 г. 17:36
В Лянкяране будет отремонтирована Круглая крепость

10 марта министр культуры Азербайджана Анар Каримов побывал в Лянкяране.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Было отмечено, что министр в сопровождении главы Исполнительной власти Лянкярана Талеха Гарашова посетил Центр Гейдара Алиева в Лянкяране и ознакомился с его деятельностью.

Анар Каримов и Талех Гарашов посетили памятник истории местного значения - Круглую крепость, где ранее действовала Лянкяранская государственная картинная галерея. Было отмечено, что несмотря на то, что Круглая крепость была отреставрирована, в феврале 2015 года в результате сильного снегопада часть крыши крепости обрушилась. После того как Исполнительная власть города Лянкяран обратилась в Кабинет министров и соответствующие ведомства с просьбой о капитальном ремонте Круглой крепости, восстановление исторического памятника было включено в список проектов, которые будут реализованы Министерством культуры в 2020-2023 годах. В настоящее время готовится проектно-сметная документация на капитальный ремонт памятника. После выделения средств из государственного бюджета здесь начнутся ремонтные работы.

Отметим, что в настоящее время Лянкяранская государственная картинная галерея действует в городском Культурном центре.

Затем Анар Каримов посетил Лянкяранский историко-этнографический музей.

Министр культуры осмотрел также памятник истории и архитектуры, построенный в 19 веке в центральной части Лянкярана - Большую базарную мечеть.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəranda Dairəvi qala təmir olunacaq

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