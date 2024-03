Азербайджанские традиции празднования Новруза продемонстрировали в Германии.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Германии Насими Агаев написал на своей странице в соцсети "X".

"Богатая культурная палитра азербайджанских традиций праздника Новруз была продемонстрирована посольством в Германии и активистами азербайджанской общины в мэрии Гамбурга", - говорится в публикации посла.