Посол Азербайджана выразил протест в связи с мероприятием армянской пропаганды в Берлине
Посол Азербайджана выразил протест в связи с мероприятием армянской пропаганды в БерлинеПосол Азербайджана в Германии Насими Агаев выразил свой протест в связи с запланированным на 6 марта в Берлине мероприятием "Защита культурных ценностей Нагорного Карабаха, находящихся под угрозой", отметив, что оно послужит ложной армянской пропаганде.
Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев выразил свой протест в связи с запланированным на 6 марта в Берлине мероприятием "Защита культурных ценностей Нагорного Карабаха, находящихся под угрозой", отметив, что оно послужит ложной армянской пропаганде.
Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети "X".
Н. Агаев подчеркнул, что проведение подобных мероприятий считается неуместным, поскольку организаторы не уделили внимание "уничтожению азербайджанского наследия в Карабахе Арменией".
On March 6, @dgapev & @KASonline are holding an Armenian propaganda event in Berlin titled “The protection of the threatened cultural assets of Nagorno-Karabakh”. No words on how Armenia has obliterated Azerbaijani heritage in Garabagh & in Armenia. Shame! pic.twitter.com/4Q5JbTfZGG