Посол Азербайджана выразил протест в связи с мероприятием армянской пропаганды в Берлине

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев выразил свой протест в связи с запланированным на 6 марта в Берлине мероприятием "Защита культурных ценностей Нагорного Карабаха, находящихся под угрозой", отметив, что оно послужит ложной армянской пропаганде.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети "X".

Н. Агаев подчеркнул, что проведение подобных мероприятий считается неуместным, поскольку организаторы не уделили внимание "уничтожению азербайджанского наследия в Карабахе Арменией".