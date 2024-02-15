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Посол Азербайджана выразил протест в связи с мероприятием армянской пропаганды в Берлине

Посол Азербайджана выразил протест в связи с мероприятием армянской пропаганды в Берлине Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев выразил свой протест в связи с запланированным на 6 марта в Берлине мероприятием "Защита культурных ценностей Нагорного Карабаха, находящихся под угрозой", отметив, что оно послужит ложной армянской пропаганде.
Внешняя политика
15 февраля 2024 г. 17:30
Посол Азербайджана выразил протест в связи с мероприятием армянской пропаганды в Берлине

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев выразил свой протест в связи с запланированным на 6 марта в Берлине мероприятием "Защита культурных ценностей Нагорного Карабаха, находящихся под угрозой", отметив, что оно послужит ложной армянской пропаганде.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети "X".

Н. Агаев подчеркнул, что проведение подобных мероприятий считается неуместным, поскольку организаторы не уделили внимание "уничтожению азербайджанского наследия в Карабахе Арменией".

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Версия на английском языке Azerbaijani ambassador expresses protest over Armenian propaganda event in Berlin
Версия на азербайджанском языке Nəsimi Ağayev Berlində erməni təbliğatına xidmət edəcək tədbirə etiraz edib

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