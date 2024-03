Almaniyada Azərbaycanın Novruz ənənələri nümayiş etdirilib

Almaniyada Azərbaycanın Novruz bayramı ənənələri nümayiş etdirilib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Nəsimi Ağayev “X” sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

“Novruz bayramının Azərbaycan adət-ənənələrinin zəngin mədəni palitrası Almaniyadakı səfirlik və Azərbaycan icmasının fəalları tərəfindən Hamburq meriyasının binasında nümayiş etdirilib”, - səfirin paylaşımında deyilir.