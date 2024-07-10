О нас

Азербайджан потребовал от Армении наказать виновных в плагиате песни "Карабах"

Азербайджан потребовал от Армении наказать виновных в плагиате песни "Карабах" Министерство культуры и Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана распространили совместное заявление, в котором потребовали от официальных структур Армении привлечь к ответственности лиц, нарушивших авторское право на песню "Карабах" азербайд
Kультурная политика
10 июля 2024 г. 19:10
Азербайджан потребовал от Армении наказать виновных в плагиате песни Карабах

Министерство культуры и Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана распространили совместное заявление, в котором потребовали от официальных структур Армении привлечь к ответственности лиц, нарушивших авторское право на песню "Карабах" азербайджанского композитора Бахрама Насибова.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление, от профильных структур Армения требуется запретить массовое исполнение произведения азербайджанского композитора Бахрама Насибова "Карабах" и выдачу его за армянскую песню "Sirun jan", устранить случаи плагиата, восстановить авторские права Бахрама Насибова, привлечь к ответственности лиц, совершивших нарушение, в соответствии с международным правом и национальным законодательством, а также проинформировать азербайджанскую сторону о принятых мерах.

"Если указанный факт нарушения авторских прав не будет расследован и устранен, Республика Армения нарушит принцип "национального режима", который является одним из основополагающих принципов, закрепленных в 5-й статье Бернской конвенции "Об охране литературных и художественных произведений", членом которой эта страна является, а также положения ряда других международных договоров", - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее армянский исполнитель Гор Епремян разместил на платформе Youtube песню под названием "Sirun jan", которая является очевидным плагиатом известного всем в Азербайджане и ряде стран тюркского мира музыкального произведения Бахрама Насибова "Карабах".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ermənistandan "Qarabağ" əsəri ilə bağlı pozuntu törətmiş şəxsləri məsuliyyətə cəlb etməyi tələb edib

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
9 июля 2024 г. 12:07
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
9 июля 2024 г. 12:02
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
9 июля 2024 г. 11:31
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
9 июля 2024 г. 11:26
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
9 июля 2024 г. 10:56
Президент COP29: Один из инструментов статьи 6 Парижского соглашения уже согласован
Президент COP29: Один из инструментов статьи 6 Парижского соглашения уже согласован
9 июля 2024 г. 10:55
БДИПЧ ОБСЕ направит миссию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане
БДИПЧ ОБСЕ направит миссию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане
8 июля 2024 г. 19:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi