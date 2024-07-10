Азербайджан потребовал от Армении наказать виновных в плагиате песни "Карабах"

Министерство культуры и Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана распространили совместное заявление, в котором потребовали от официальных структур Армении привлечь к ответственности лиц, нарушивших авторское право на песню "Карабах" азербайд

Министерство культуры и Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана распространили совместное заявление, в котором потребовали от официальных структур Армении привлечь к ответственности лиц, нарушивших авторское право на песню "Карабах" азербайджанского композитора Бахрама Насибова.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление, от профильных структур Армения требуется запретить массовое исполнение произведения азербайджанского композитора Бахрама Насибова "Карабах" и выдачу его за армянскую песню "Sirun jan", устранить случаи плагиата, восстановить авторские права Бахрама Насибова, привлечь к ответственности лиц, совершивших нарушение, в соответствии с международным правом и национальным законодательством, а также проинформировать азербайджанскую сторону о принятых мерах.

"Если указанный факт нарушения авторских прав не будет расследован и устранен, Республика Армения нарушит принцип "национального режима", который является одним из основополагающих принципов, закрепленных в 5-й статье Бернской конвенции "Об охране литературных и художественных произведений", членом которой эта страна является, а также положения ряда других международных договоров", - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее армянский исполнитель Гор Епремян разместил на платформе Youtube песню под названием "Sirun jan", которая является очевидным плагиатом известного всем в Азербайджане и ряде стран тюркского мира музыкального произведения Бахрама Насибова "Карабах".