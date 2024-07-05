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В Гёйгёле проходит III Национальный фестиваль "Яйлаг"

В Гёйгёле проходит III Национальный фестиваль "Яйлаг" В Гёйгёльском районе состоялось открытие III Национального фестиваля "Яйлаг".
Kультурная политика
5 июля 2024 г. 16:38
В Гёйгёле проходит III Национальный фестиваль Яйлаг

В Гёйгёльском районе состоялось открытие III Национального фестиваля "Яйлаг".

Как сообщает корреспондент Report из Гёйгёля, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, принявший участие в церемонии открытия, ознакомился с созданными условиями и посетил установленные павильоны.

В рамках фестиваля, который продлится три дня на пастбище Хан, создан этногородок под названием "Яйлаг юрду".

На территории этногородка в течение 3 дней будут проходить народные гуляния. В фестивале, помимо местных представителей, участвуют многочисленные гости из-за рубежа.

Фестиваль условно состоит из трех частей - культурно-этнографической, национальных спортивных игр и эко-этнотуризма.

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Версия на азербайджанском языке Göygöldə III Milli Yaylaq Festivalı keçirilir

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