В Гёйгёле проходит III Национальный фестиваль "Яйлаг"

В Гёйгёльском районе состоялось открытие III Национального фестиваля "Яйлаг".

В Гёйгёльском районе состоялось открытие III Национального фестиваля "Яйлаг".

Как сообщает корреспондент Report из Гёйгёля, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, принявший участие в церемонии открытия, ознакомился с созданными условиями и посетил установленные павильоны.

В рамках фестиваля, который продлится три дня на пастбище Хан, создан этногородок под названием "Яйлаг юрду".

На территории этногородка в течение 3 дней будут проходить народные гуляния. В фестивале, помимо местных представителей, участвуют многочисленные гости из-за рубежа.

Фестиваль условно состоит из трех частей - культурно-этнографической, национальных спортивных игр и эко-этнотуризма.