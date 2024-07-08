Американский пианист Марк Демиш выступит с концертом в Центре Гейдара Алиева

19 августа известный американский пианист Марк Демиш в рамках мирового турне выступит в Центре Гейдара Алиева в Баку с концертной программой "Движение".

19 августа известный американский пианист Марк Демиш в рамках мирового турне выступит в Центре Гейдара Алиева в Баку с концертной программой "Движение".

Как сообщает Report, на концерте будут исполнены любимые слушателями произведения таких известных композиторов, как Аарон Копленд, Джордж Гершвин, Фридерик Шопен, Клод Дебюсси.

Демиш выступал с концертами в странах Африки, в Германии, Австралии, Китае, Индии, Израиле, Египте, Нидерландах, Польше, России, Тайване, Вьетнаме, Японии, Новой Зеландии, Греции, в целом более чем в 70 странах.

Марк Демиш выступил с первым фортепианным концертом еще в семилетнем возрасте. А в 19 лет молодой музыкант отправился в мировое турне. В этот период он также выступал в составе вокальной группы вместе с Венским хором мальчиков.

Пианист также получил юридическое образование и работал в этой области. После 19-летнего перерыва в творческой карьере, летом 2000 года он решил вновь вернуться на сцену.

Севиль Сеймур