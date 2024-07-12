Клип на азербайджанскую песню "Карабах", присвоенную армянским исполнителем, удалили с YouTube

Размещенный на YouTube клип армянского исполнителя Гора Епремяна на песню под названием Sirun jan, которая является очевидным плагиатом известного всем в Азербайджане и ряде стран тюркского мира музыкального произведения азербайджанского композитора Бахра

Размещенный на YouTube клип армянского исполнителя Гора Епремяна на песню под названием Sirun jan, которая является очевидным плагиатом известного всем в Азербайджане и ряде стран тюркского мира музыкального произведения азербайджанского композитора Бахрама Насибова "Карабах", удалена с платформы.

Как передает Report , об этом говорится в совместной информации Министерства культуры Азербайджана и Агентства интеллектуальной собственности.

Отмечается, что в целях удаления упомянутого плагиата была проведена целенаправленная работа.

Согласно информации, Агентство оказало юридическую помощь в подготовке заявления наследника композитора Бахрама Насибова Адиля Насибова в адрес администрации YouTube, документ и соответствующие сопроводительные материалы были переведены на английский язык.

Техническую помощь оказало Общественное объединение "Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания" (RAYS).

В результате проделанной работы клип по причине нарушения авторских прав на предварительном этапе был удален с YouTube-канала Гора Епремяна (первоисточник).

"В настоящее время ведется работа для удаления аудио- и видеозаписей песни Sirun jan, размещенных дистрибьюторской компанией CD BABY на цифровых музыкальных платформах (Youtube Music, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer и др.), а также других копий, взятых из первоисточника и размещенных на других платформах", - говорится в совместной информации ведомств.