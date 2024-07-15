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В Загульбе изучат старое здание Детского туберкулезного санатория с точки зрения его исторической значимости

В Загульбе изучат старое здание Детского туберкулезного санатория с точки зрения его исторической значимости В Загульбе будет проведен осмотр старого здания Детского костно-туберкулезного санатория имени Гиндеса с точки зрения его исторической и архитектурной значимости.
Kультурная политика
15 июля 2024 г. 15:17
В Загульбе изучат старое здание Детского туберкулезного санатория с точки зрения его исторической значимости

В Загульбе будет проведен осмотр старого здания Детского костно-туберкулезного санатория имени Гиндеса с точки зрения его исторической и архитектурной значимости.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

Отмечено, что заброшенное здание санатория, расположенное на территории Хазарского района Баку, в настоящее время не включено в реестр недвижимых историко-культурных памятников.

Напомним, что Детский костно-туберкулезный санаторий имени Гиндеса несколько лет назад был переведен в современное здание. Старое здание санатория, введенное в эксплуатацию в 1919 году, заброшено и не используется.

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Версия на азербайджанском языке Zuğulbada Uşaq Sümük-Vərəm Sanatoriyasının köhnə binasına tarixi əhəmiyyətlilik cəhətdən baxış keçiriləcək

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