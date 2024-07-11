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В Огузском районе обнаружены могилы периода раннего средневековья

В Огузском районе обнаружены могилы периода раннего средневековья В Огузском районе обнаружено большое количество древних могил, которые предположительно относятся к периоду раннего средневековья.
Kультурная политика
11 июля 2024 г. 11:54
В Огузском районе обнаружены могилы периода раннего средневековья

В Огузском районе обнаружено большое количество древних могил, которые предположительно относятся к периоду раннего средневековья.

Как сообщает северо-западное бюро Report, могилы были обнаружены жителями села Хачмаз Огузского района на левом берегу реки Гала.

По словам жителей, могилы удалось обнаружить из-за повышения уровня воды и изменения русла реки. Отмечается, что на территории имеется 10-15 таких могил.

Учитель истории, житель Огуза Вюсал Ельфиев сказал местному бюро Report, что обнаруженные могилы датируются периодом не менее 1300 лет:

"Еще 30 лет назад в результате схода селевых потоков было обнаружено много таких могил. Однако ими тогда никто не заинтересовался, и подавляющее большинство было утеряно, смешавшись с селевыми потоками.

Если здесь будут проводиться систематические археологические раскопки, я считаю, что можно будет открыть новую страницу в истории Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın orta əsrlər tarixinə işıq salan yeni tapıntı: Oğuzda çox sayda qədim qəbir aşkarlanıb - REPORTAJ

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