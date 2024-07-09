В кинотеатрах CineMastercard начался показ турецкого фильма Emanet

В сети кинотеатров CineMastercard начался показ драматического боевика Emanet.

В сети кинотеатров CineMastercard начался показ драматического боевика Emanet.

Как сообщает Report, режиссер фильма - Али Ильхан, в главных ролях - Мустафа Устундаг, Тувана Тюркай, Тургай Танюлькю и Гюрген Ёз.

Возрастное ограничение 16+.

Мастер Орхан - человек с прошлым, полным тайн. Он и его семья, которая вот-вот распадется, пытаются защитить одну вещь, которая им не принадлежит. Теряя все, Орхан и его семья вновь находят друг друга.

CineMastercard всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.